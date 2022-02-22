Английские власти считают, что более нет надобности уходить на самоизоляцию в случае положительного теста на коронавирус…

Англия готовится отменить последние действующие в стране коронавирусные ограничения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 21 февраля, выступая в парламенте. Это произойдёт 24 февраля, сообщает «Немецкая волна».

Английские власти считают, что более нет надобности уходить на самоизоляцию в случае положительного теста на коронавирус, также отменяются существующие выплаты для поддержки находящихся в самоизоляции.

Однако до 1 апреля всё же рекомендуется оставаться дома, если тест на SARS-CoV-2 окажется положительным. После этого срока будет отменено бесплатное тестирование в связи с огромными затратами на него, но такая возможность сохранится для особо уязвимых категорий населения.

По словам Джонсона, ограничения свобод «нанесли значительный урон нашей экономике, нашему обществу и шансам наших детей». Поэтому необходимо «как можно быстрее наметить курс на возвращение к нормальной жизни». «Мы должны научиться жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая свои свободы», — подчеркнул он.

Новый курс правительства Великобритании предполагает, что жители Великобритании в случае заражения будут действовать в соответствии с личной ответственностью по предотвращению дальнейшего распространения болезни, по аналогии с тем как они это делали при заболевании гриппом. Кроме того, он делает ставку на вакцинацию и медикаменты против ковида.

Меры, принимаемые правительством в Лондоне в отношении здравоохранения, обязательны к исполнению только в Англии, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии имеют возможность вести свою политику по борьбе с коронавирусом.

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