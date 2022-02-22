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Сводка новостей от 22 февраля 2022

Александрийский Патриарх Федор направил гневное письмо Святейшему Патриарху Кириллу
В своём послании глава Александрийского Патриархата призывает отменить назначение экзарха Русской Православной Церкви в Африке…

Патриархи Александрийский Федор и Московский КириллБлаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II направил послание Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В письме от 14 февраля 2022 года содержится призыв отменить назначение митрополита Клинского Леонида экзархом Русской Православной Церкви в Африке, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

«Немедленно отозвать так называемого „экзарха“ и снять с него соответствующее назначение», − сказано в послании. В противном случае Патриарх Феодор пригрозил «наказать низложением от высшего служения Первосвященства, поскольку божественные и священные правила нарушаются».

При этом глава Александрийского Патриархата отказывается пересматривать своё решение о признании украинских раскольников в лице «ПЦУ». Более того, он называет позицию Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросу о самоопределении Украинской Церкви, «недостаточно серьезной».

Ответил ли Святейший Патриарх Кирилл на это письмо, остаётся неизвестным. Но и без того понятно, что требования главы Александрийского Патриархата, выраженные им в таком ультимативном ключе, не получат никакого удовлетворения. Более того, угрозы Патриарха Федора лишить сана митрополита Клинского Леонида, озвученным им в письме Патриарху Кириллу, выглядит откровенным хамством.

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