Русский Экзархат в Европе отменил своё неканоничное решение о приёме в свой состав запрещённых в служении клириков РПЦЗ без отпускных грамот…

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции признала недействительным переход в свою юрисдикцию ряда запрещённых клириков Русской Православной Церкви Заграницей, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт OrthoChristian.

«Относительно принятия в августе прошлого года в состав архиепископии клириков Великобританской и Западно-Европейской епархии и Викариата западного обряда РПЦЗ, ради сохранения мира, общения и единства в Церкви, это решение признаётся недействительным», — говорится в официальном декрете главы архиепископии митрополита Дубнинского Иоанна (Реннето), опубликованном 10 февраля. Копии документа были направлены в РПЦЗ и Московскую Патриархию.

В 2021 году ряд клириков РПЦЗ подали прошение о принятии их в юрисдикцию Архиепископии. Несмотря на возражения иерархов РПЦЗ, руководство архиепископии удовлетворило эти прошения. Новое решение митрополита Иоанна означает, что клирики, среди которых известный публицист протоиерей Андрей Филлипс, фактически остаются клириками РПЦЗ.

Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней (Стинберг) с радостью воспринял данное известие, заявив, что «всех воодушевляет сохранение братского единства в Церкви, происходящее от усердного соблюдения во всём святых канонов», сообщает сайт Западно-Европейской епархии РПЦЗ.

«Дело об антиканоническом противлении духовенства Колчестерского прихода в Англии, не имеющего более никаких притязаний на внешнюю поддержку или одобрение, теперь будет решено в порядке обычного пастырского призрения внутри Русской Зарубежной Церкви. Задействованное духовенство вновь призывается искренне покаяться и вернуться к нормальному каноническому положению», — заявил владыка.

Все указанные клирики в настоящее время находятся под каноническим прещением совершать богослужения, и верующим напоминается, что принимать церковные таинства из рук указанных священников нельзя.

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