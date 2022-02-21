Президент России Владимир Путин сегодня вечером принял решение признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Все восемь лет с начала конфликта на востоке Украины такое развитие событий казалось маловероятным, но спустя годы бесплодных и изматывающих переговоров с Киевом в Кремле сочли, что иного способа, чтобы защитить русскоговорящих жителей этих территорий от обстрелов украинских военных, просто нет, сообщает РИА Новости.

Указ о признании Донецка и Луганска президент России подписал в ответ на обращения лидеров самопровозглашенных республик и после консультации с Советом безопасности. О своём решении он сообщил в обращении к жителям России и Украины. Прошло несколько часов и состоялось несколько телефонных переговоров. Сначала с армянским коллегой Николом Пашиняном. Ситуацию, сложившуюся в российско-украинских отношениях, тоже обсуждали. Далее — президент Франции и канцлер Германии. Путин предупредил, что в ближайшее время он подпишет указ о признании. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц «выразили разочарование», но при этом подтвердили готовность продолжить переговоры.

Евросоюз тем временем призывал Москву остановиться и грозил новыми санкциями. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Россию «в создании на Украине величайшей угрозы миру и стабильности в Европе со Второй мировой войны». А киевские власти похвалил «за сдержанность». Саммита России и США в Париже, над организацией которого в последние дни трудился Макрон, скорее всего, не будет.

В Киеве телефоны тоже не замолкали. События последних часов Владимир Зеленский сначала обсудил с президентом США, а затем и с британским премьером. В Елисейском дворце собрался совет по вопросам обороны Франции. Джо Байден срочно организовал встречу с командой по нацбезопасности: госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Уже поздно вечером в Донецк вошли российские войска. Жители этих территорий надеются, что с их приходом военные действия и обстрелы с украинской стороны прекратятся.

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