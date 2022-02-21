20 февраля 2022 года в Иерусалимской Патриархии Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III принял председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал Предстоятелю Иерусалимской Православной Церкви сердечные поздравления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю грядущего 70-летия и вручил его поздравительное послание, а также преподнес комплект панагий.

Митрополит Иларион поблагодарил Его Блаженство за возможность совершить богослужение в Храме Гроба Господня.

В ходе беседы, прошедшей в тёплой и доверительной атмосфере, были затронуты различные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, обсуждалось положение христиан на Святой Земле и в целом на Ближнем Востоке.

Со своей стороны Блаженнейший Патриарх Феофил передал Святейшему Патриарху Кириллу благопожелания и свой подарок — икону Рождества Христова.

Беседа продолжилась за ужином.

Во встрече и трапезе приняли участие митрополит Капитолиадский Исихий, генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян), архидиакон Марк Хендерсон.

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