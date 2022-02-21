Русская линия
Сводка новостей от 21 февраля 2022

Святейший Патриарх Кирилл поздравил Иерусалимского Патриарха Феофила с 70-летием
Поздравления Его Святейшества передал главе Иерусалимского Патриархата председатель ОВЦС МП…

Иерусалимский Патриарх Феофил и митрополит Волоколамский Иларион20 февраля 2022 года в Иерусалимской Патриархии Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III принял председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал Предстоятелю Иерусалимской Православной Церкви сердечные поздравления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю грядущего 70-летия и вручил его поздравительное послание, а также преподнес комплект панагий.

Митрополит Иларион поблагодарил Его Блаженство за возможность совершить богослужение в Храме Гроба Господня.

В ходе беседы, прошедшей в тёплой и доверительной атмосфере, были затронуты различные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, обсуждалось положение христиан на Святой Земле и в целом на Ближнем Востоке.

Со своей стороны Блаженнейший Патриарх Феофил передал Святейшему Патриарху Кириллу благопожелания и свой подарок — икону Рождества Христова.

Беседа продолжилась за ужином.

Во встрече и трапезе приняли участие митрополит Капитолиадский Исихий, генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян), архидиакон Марк Хендерсон.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Россия признала независимость Донецка и Луганска
Российские военные защитят жителей этих территорий, если украинские военные продолжат обстрелы...

Святейший Патриарх Кирилл поздравил Иерусалимского Патриарха Феофила с 70-летием
Поздравления Его Святейшества передал главе Иерусалимского Патриархата председатель ОВЦС МП...

Священник Федор Лукьянов: Понятие «трудная жизненная ситуация» необходимо закрепить в законодательстве
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает, что под это понятие подходит и склонение к аборту и угроза разлучения с детьми...

Русская Духовная Миссия вновь приглашает паломников на Святую Землю
После двухлетнего перерыва из-за коронавируса верующие вновь могут посетить храм Гроба Господня...

Владимир Легойда: «Без опоры на религиозную традицию, традиционным ценностям просто неоткуда взяться»
В Русской Православной Церкви выступили за дальнейшую работу над проектом указа о традиционных духовно-нравственных ценностях...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля П.Д.Цицианова, митрополита Питирима (Окнова) и ученого Ю.А.Кулаковского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика