Русская линия
Сводка новостей от 21 февраля 2022

Священник Федор Лукьянов: Понятие «трудная жизненная ситуация» необходимо закрепить в законодательстве
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает, что под это понятие подходит и склонение к аборту и угроза разлучения с детьми…

Иерей Федор ЛукьяновПонятие «трудная жизненная ситуация» необходимо закрепить в законодательстве, отнеся к нему, в том числе, склонение к аборту и угрозу разлучения с детьми, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

«Это будет более широкий термин, чем слово „насилие“, и позволит охватить максимальное количество пострадавших», — сказал он, выступая на круглом столе «Создание всероссийской системы кризисных центров помощи беременным женщинам и женщинам с детьми» в Общественной палате РФ.

Ранее отец Федор также отметил, что считает необходимым признание «пропаганды» абортов насилием над психикой женщин, а также высказал мнение, что отец ребёнка должен подписывать согласие на проведение аборта.

В мае 2021 года глава Патриаршей комиссии предложил властям создать в Госдуме комитет по биоэтике для продуктивного решения проблем, связанных, в частности, с ЭКО, суррогатным материнством, эвтаназией, абортами. Кроме того, Синодальный отдел по благотворительности выпустил пособие «Начало жизни и внутриутробное развитие человека: от биологии к биоэтике», в котором рассматриваются сложные вопросы биоэтики, связанные с новейшими биомедицинскими технологиями, ЭКО, генетической диагностикой плода и клонированием.

Русская линия

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Священник Федор Лукьянов: Понятие «трудная жизненная ситуация» необходимо закрепить в законодательстве
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