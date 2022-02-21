Русская Духовная Миссия вновь приглашает паломников на Святую Землю
После двухлетнего перерыва из-за коронавируса верующие вновь могут посетить храм Гроба Господня…
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Паломническая служба Русской Духовной Миссии в Иерусалиме вновь начала приглашать гостей посетить святые места Израиля и Палестины, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии.
Верующие могут посетить Храм Гроба Господня, Крестный Путь, Гефсиманию, гору Елеон и Горненский женский монастырь, в Иерихоне Гору Искушения, а также реку Иордан, Назарет, Кану Галилейскую, гору Фавор, Галилейское озеро, Магдалу с ее источниками, в Иудейской пустыне Лавру прп. Саввы Освященного, в Вифлееме Храм Рождества Христова, Поле пастушков, в Хевроне дуб Мамврийский и многое другое.
В настоящее время принимаются заявки на посещение Святой Земли, начиная с апреля нынешнего года, а организованные паломнические группы могут посетить Израиль и Палестину по линии Паломнической службы Русской Духовной Миссии уже сейчас.
Все справки по телефонам и эл. почте Паломнической службы: