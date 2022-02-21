Русская линия
Сводка новостей от 21 февраля 2022

Русская Духовная Миссия вновь приглашает паломников на Святую Землю
После двухлетнего перерыва из-за коронавируса верующие вновь могут посетить храм Гроба Господня…

Вифлеем – Святая Земля, место рождения Иисуса ХристаПосле двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Паломническая служба Русской Духовной Миссии в Иерусалиме вновь начала приглашать гостей посетить святые места Израиля и Палестины, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии.

Верующие могут посетить Храм Гроба Господня, Крестный Путь, Гефсиманию, гору Елеон и Горненский женский монастырь, в Иерихоне Гору Искушения, а также реку Иордан, Назарет, Кану Галилейскую, гору Фавор, Галилейское озеро, Магдалу с ее источниками, в Иудейской пустыне Лавру прп. Саввы Освященного, в Вифлееме Храм Рождества Христова, Поле пастушков, в Хевроне дуб Мамврийский и многое другое.

В настоящее время принимаются заявки на посещение Святой Земли, начиная с апреля нынешнего года, а организованные паломнические группы могут посетить Израиль и Палестину по линии Паломнической службы Русской Духовной Миссии уже сейчас.

Все справки по телефонам и эл. почте Паломнической службы:

— прямой номер из России: +7 495 975-98-34

— телефон в Израиле: +972 2 625−00−94

— факс: +972 2 625−63−25

— электронная почта: palomnik@rusdm.com

Часы работы: с понедельника по пятницу, 9:30—13:00 и 16:00−18:00

Русская линия

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