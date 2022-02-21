Русская линия
Сводка новостей от 21 февраля 2022

Владимир Легойда: «Без опоры на религиозную традицию, традиционным ценностям просто неоткуда взяться»
В Русской Православной Церкви выступили за дальнейшую работу над проектом указа о традиционных духовно-нравственных ценностях…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в эфире радио «Вера», поддержал разработку проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», широкое обсуждение которого развернулось в российском обществе в последнее время, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Считаю, что этот проект очень важен, потому что он предлагает ввести в правовое поле понятия, которые продолжают линию поправок, внесённых в Конституцию РФ. Эта инициатива находит у нас горячую поддержку», — заявил В. Легойда.

По словам представителя Церкви, к содержательной части документа не так много уточнений и вопросов, поскольку видно, что люди, разрабатывавшие проект, работали добросовестно. Однако, как отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, странно говорить о традиционных ценностях вне контекста религиозных традиций и организаций.

«Понятно, что без опоры на религиозную традицию, традиционным ценностям просто неоткуда взяться. И это определяется не личной религиозностью человека, а честностью по отношению к развитию культуры», — подчеркнул В. Легойда.

В ответ на возражения некоторых критиков, заявлявших, что вера в Бога, по их мнению, не является ценностью, В. Легойда заметил, что «если мы не называем веру в Бога в ряду традиционных ценностей, то это не сходится с принятыми недавно поправками в Конституцию РФ».

Отвечая на вопрос ведущего об опасениях некоторых деятелей культуры, что проект «Основ» сделает возможным возвращение государственной цензуры, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заверил, что речь о цензуре не идёт.

«Речь идёт о том, что государство вправе решать, какие проекты поддерживать, а какие нет, и даёт людям, которые эту поддержку оказывают, законодательную базу для решения вопроса о распределении государственных средств. Такая позиция представляется мне вполне логичной», — заключил В. Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: «Без опоры на религиозную традицию, традиционным ценностям просто неоткуда взяться»
В Русской Православной Церкви выступили за дальнейшую работу над проектом указа о традиционных духовно-нравственных ценностях...

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