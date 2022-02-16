В 2021 году во Франции было зарегистрировано более 800 антихристианских выходок, на втором месте в списке оказались иудеи, а нападений на мусульман было вчетверо меньше, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Catholicnewsagency.

Предварительные цифры были опубликованы 10 февраля в рамках продолжающегося расследования антирелигиозных актов в этой стране с населением 67 миллионов человек. К настоящему времени следователи выявили в общей сложности 1659 антирелигиозных актов за прошлый год, в том числе 857 против христианства, 589 против иудаизма и 213 против ислама.

Статистические данные были представлены министерской службой по антирелигиозным актам после первоначальной оценки, подготовленной в декабре прошлого года министром внутренних дел Жеральдом Дарманином и опубликованной французской католической ежедневной газетой La Croix. В итоге премьер-министр Жан Кастекс поручил парламентариям Изабель Флоренн и Людовику Мендесу возглавить расследование и подсчет антирелигиозных выходок в стране. Заключительный отчет их комиссии ожидается в марте, в преддверии президентских выборов во Франции, после проведения всех слушаний и проверок отчетности на местах.

Опрос 2019 года, показал, что 48% населения Франции причисляют себя к католикам, 4% к мусульманам, 1% к иудеям, а 34% числят себя «вне религии». Некоторые другие исследования показывают, что реальный процент мусульман выше. Францию иногда называют «старшей дочерью Церкви», поскольку франкский король Хлодвиг I принял католицизм ещё в 496 году. Тем не менее, католические церкви в стране все чаще становятся целями для вандалов. Парижская Обсерватория христианофобии тщательно фиксирует все антихристианские акты в стране, о которых удается узнать.

В прошлом году широкое возмущение в стране вызвали два случая нападений на католиков. В августе 2021 года католический священник отец Оливье Мэр был убит в коммуне Сен-Лоран-сюр-Севре департамента Вандея на западе Франции. А в декабре 2021 года католики, принимавшие участие в Марианском шествии в западном пригороде Парижа, подверглись нападению и угрозам. В последние годы по Франции нарастают террористические акты, причем многие из них готовятся из ненависти к христианам. Так, в 2016 году отец Жак Хамель был убит исламистами прямо во время службы в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Франции. В 2020 году исламист убил трех человек в соборе Нотр-Дам-де-Ницца на юго-востоке Франции.

В целом министерство внутренних дел Франции зарегистрировало 996 антихристианских актов за 2019 год — то есть в среднем 2,7 за день. Министр Жеральд Дарманин высказал в декабре предварительную оценку, что за 2021 год количество антирелигиозных актов сократилось на 17,2% в сравнении с 2019 годом. А в январе этого года он заявил, что выходки и преступления по мотивам ненависти к католицизму и церкви сократились в 2021 году на 20%.

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