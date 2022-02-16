Одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей с представителями Русской Православной Церкви и других традиционных религий…

Совет Государственной Думы России на заседании в понедельник принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого приводит ТАСС.

«Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. В её состав вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сказал парламентарий, который возглавит рабочую группу.

По словам политика, одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей по вопросам защиты традиционных ценностей нашей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий.

«В связи с недавно принятыми поправками к Конституции мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными президентом», — подчеркнул он.

«Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность — во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде», — заключил Толстой.

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