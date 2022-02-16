Русская линия
Сводка новостей от 16 февраля 2022

В Госдуме появится рабочая группа по защите христианских ценностей
Одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей с представителями Русской Православной Церкви и других традиционных религий…

Пётр ТолстойСовет Государственной Думы России на заседании в понедельник принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого приводит ТАСС.

«Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. В её состав вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сказал парламентарий, который возглавит рабочую группу.

По словам политика, одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей по вопросам защиты традиционных ценностей нашей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий.

«В связи с недавно принятыми поправками к Конституции мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными президентом», — подчеркнул он.

«Культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность — во всех этих сферах необходимо руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде», — заключил Толстой.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Госдуме появится рабочая группа по защите христианских ценностей
Одной из задач группы будет координация взаимодействия законодателей с представителями Русской Православной Церкви и других традиционных религий...

В Кремле дали понять, что могут признать независимость Донецка и Луганска
Депутаты Государственной Думы проголосовали за решение немедленно передать президенту Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР...

Митрополит Пирейский Серафим: Экзархат Русской Православной Церкви в Африке — это следствие единоличного решения Патриарха Федора по Украине
Архиерей Элладской Православной Церкви указал, что глава Александрийского Патриархата напрасно проигнорировал позицию целого ряда своих архиереев по «украинскому вопросу»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память равноапостольного Николая, архиепископа Японского и вспоминаем основоположника русской классической музыки М.И.Глинку...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика