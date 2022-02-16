16 февраля 2022 года Синод Элладской Православной Церкви отреагировал на «хиротонию» бывшего греческого епископа Хризостома (Каллиса), совершённую над ним признанным Фанаром каноническим епископом лже-патриархом Филаретом Денисенко, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на портал «Ромфея».

В заявлении пресс-службы Синода указывается, что реакция Элладской Церкви на эту «хиротонию» связана с «появлением на телеканалах человека, который представляется „епископом Мариупольским и Феодосийским Хризостомосом“» (на самом деле он — «епископ» Мариупольский и Дервенохорийский, — Ред.).

В Афинах заявили, что 7 февраля 2022 года Синод ЭПЦ «отметил, что это бывший священнослужитель, низложенный в 2021 году решением синодального суда». Также в документе сказано, что Каллис «сначала присоединился к неканоническим „епископам“ фракции старостильников и, в нарушение Святых Канонов, был „рукоположен во епископа“, а позже был „перерукоположен во епископа“ в Киеве, и его „хиротонию“ ПЦУ считает несуществующей».

«Поэтому господин Димитриос Каллис, представляющийся сегодня как „митрополит Мариупольский и Феодосийский Хризостомос“, не имеет никакой каноничности от ПЦУ и никоим образом не является и не считается епископом Православной Церкви», — сказано в заявлении Синода Элладской Церкви.

Впрочем, греческие архиереи сами себе противоречат. Как известно, Константинопольский Патриарх Варфоломей признал всех украинских раскольников и самосвятов каноническими епископами, и лже-патриарх Филарет не стал исключением. В свою очередь, Элладская Церковь признала это решение Фанара, а потому должна согласиться с тем, что Денисенко, как «канонический епископ», теперь может рукополагать других архиереев. Тем более, что «фанаского епископства» его до сих пор никто не лишал.

Именно Русская Православная Церковь постоянно указывала Константинопольскому Патриархату и Элладской Церкви на лже-епископство анафематствованного Денисенко и неканоничность решения Фанара о восстановлении его в епископском сане, а никак не Афинская Архиепископия. Однако греки все последние годы демонстративно не хотели этого замечать. Принимая решение о признании украинских раскольников, они думали насолить церковной Москве, но в итоге столкнулись с тем, что сам упали в ту яму, которую вырыли.

Русская линия