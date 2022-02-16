Синод Элладской Православной Церкви заявил, что хиротония бывшего греческого епископа Филаретом Денисенко неканонична…
16 февраля 2022 года Синод Элладской Православной Церкви отреагировал на «хиротонию» бывшего греческого епископа Хризостома (Каллиса), совершённую над ним признанным Фанаром каноническим епископом лже-патриархом Филаретом Денисенко, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на портал «Ромфея».
В заявлении пресс-службы Синода указывается, что реакция Элладской Церкви на эту «хиротонию» связана с «появлением на телеканалах человека, который представляется „епископом Мариупольским и Феодосийским Хризостомосом“» (на самом деле он — «епископ» Мариупольский и Дервенохорийский, — Ред.).
В Афинах заявили, что 7 февраля 2022 года Синод ЭПЦ «отметил, что это бывший священнослужитель, низложенный в 2021 году решением синодального суда». Также в документе сказано, что Каллис «сначала присоединился к неканоническим „епископам“ фракции старостильников и, в нарушение Святых Канонов, был „рукоположен во епископа“, а позже был „перерукоположен во епископа“ в Киеве, и его „хиротонию“ ПЦУ считает несуществующей».
«Поэтому господин Димитриос Каллис, представляющийся сегодня как „митрополит Мариупольский и Феодосийский Хризостомос“, не имеет никакой каноничности от ПЦУ и никоим образом не является и не считается епископом Православной Церкви», — сказано в заявлении Синода Элладской Церкви.
Впрочем, греческие архиереи сами себе противоречат. Как известно, Константинопольский Патриарх Варфоломей признал всех украинских раскольников и самосвятов каноническими епископами, и лже-патриарх Филарет не стал исключением. В свою очередь, Элладская Церковь признала это решение Фанара, а потому должна согласиться с тем, что Денисенко, как «канонический епископ», теперь может рукополагать других архиереев. Тем более, что «фанаского епископства» его до сих пор никто не лишал.
Именно Русская Православная Церковь постоянно указывала Константинопольскому Патриархату и Элладской Церкви на лже-епископство анафематствованного Денисенко и неканоничность решения Фанара о восстановлении его в епископском сане, а никак не Афинская Архиепископия. Однако греки все последние годы демонстративно не хотели этого замечать. Принимая решение о признании украинских раскольников, они думали насолить церковной Москве, но в итоге столкнулись с тем, что сам упали в ту яму, которую вырыли.