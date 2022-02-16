Русская линия
Сводка новостей от 16 февраля 2022

Митрополит Пирейский Серафим: Экзархат Русской Православной Церкви в Африке — это следствие единоличного решения Патриарха Федора по Украине
Архиерей Элладской Православной Церкви указал, что глава Александрийского Патриархата напрасно проигнорировал позицию целого ряда своих архиереев по «украинскому вопросу»…

Митрополит Пирейский СерафимМитрополит Пирейский Серафим считает, что создание Патриаршего экзархата Русской Православной Церкви в Африке — это следствие признания Александрийским Патриархатом украинских раскольников в лице «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Agapotonxristo.blogspot.com.

Владыка рассказал, что в Александрийском Патриархате некоторые архиереи и достаточно большое количество священников и верующих были против признания «ПЦУ». Однако Патриарх Феодор проигнорировал их позицию и согласился с «автокефалией», предоставленной украинским раскольникам Фанаром, что и стало причиной создания Экзархата.

В качестве доказательства митрополит Серафим привёл слова архиерея Александрийской Церкви митрополита Камерунского Григория, который заявил, что одним из факторов, способствовавших созданию Русского экзархата в Африке, было негативное отношение некоторых митрополитов Александрийского Патриархата к признанию «ПЦУ».

По словам митрополита Пирейского, Патриарх Феодор «перенес украинскую проблему как на Александрийскую Церковь, так и на чувствительный Африканский континент», а создание Патриаршего экзархата РПЦ «стало поводом для выявления проблемы» внутри Александрийской Церкви.

Русская линия

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