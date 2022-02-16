Архиерей Элладской Православной Церкви указал, что глава Александрийского Патриархата напрасно проигнорировал позицию целого ряда своих архиереев по «украинскому вопросу»…

Митрополит Пирейский Серафим: Экзархат Русской Православной Церкви в Африке — это следствие единоличного решения Патриарха Федора по Украине

Митрополит Пирейский Серафим считает, что создание Патриаршего экзархата Русской Православной Церкви в Африке — это следствие признания Александрийским Патриархатом украинских раскольников в лице «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Agapotonxristo.blogspot.com.

Владыка рассказал, что в Александрийском Патриархате некоторые архиереи и достаточно большое количество священников и верующих были против признания «ПЦУ». Однако Патриарх Феодор проигнорировал их позицию и согласился с «автокефалией», предоставленной украинским раскольникам Фанаром, что и стало причиной создания Экзархата.

В качестве доказательства митрополит Серафим привёл слова архиерея Александрийской Церкви митрополита Камерунского Григория, который заявил, что одним из факторов, способствовавших созданию Русского экзархата в Африке, было негативное отношение некоторых митрополитов Александрийского Патриархата к признанию «ПЦУ».

По словам митрополита Пирейского, Патриарх Феодор «перенес украинскую проблему как на Александрийскую Церковь, так и на чувствительный Африканский континент», а создание Патриаршего экзархата РПЦ «стало поводом для выявления проблемы» внутри Александрийской Церкви.

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