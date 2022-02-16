В Кремле дали понять, что могут признать независимость Донецка и Луганска

Депутаты Государственной Думы в ходе заседания 15 февраля 2022 года постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Lenta.Ru.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, подготовленный «Единой Россией» и подразумевающий предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России и Минобороны, поддержали 310 депутатов.

«Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Киев не соблюдает Минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке».

При этом в Госдуме подчеркнули, что прошедшее голосование не предполагает немедленное признание ДНР и ЛНР И действительно, президент России Владимир Путин, комментируя факт обращения, отметил, что будет «исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

«Мы очень рассчитываем, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная Республика и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено», — заключил Владимир Путин.

Таким образом, в Москве дали понять, что нежелание Киева выполнять Минские соглашения в результате может привести к тому, что Украина навсегда потеряет Донецк и Луганск.

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