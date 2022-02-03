Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2022

Александр Щипков: «На это мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов»
В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвали российские власти вернуться на юлианский календарь…

Сергей ЩипковПервый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков считает, что рост национального самосознания в России побуждает задуматься о возвращении к традиционному для России «старому стилю» — юлианскому календарю, сообщает Интерфакс.

«Уже больше века мы празднуем несколько так называемых зимних праздников, которые идут один за другим. Новый год, за ним Рождество и, наконец, Старый Новый год. Мы не задумываемся о том, насколько естественным является этот порядок, мы к нему привыкли. Но стоит остановиться на этой теме поподробнее», — пишет Щипков в статье, опубликованной в пятницу в «Независимой газете».

Представитель Церкви отметил, что календарь — важнейший социальный институт, «хронометрический каркас жизни как отдельного человека, так и всего народа». У любой крупной цивилизации, напомнил он, есть свой календарь: японский, еврейский, индийский, исламский, свои календари имели майя, ацтеки, шумеры. «Календарь, как и язык в целом, структурирует сознание народа, участвует в формировании его мировоззренческой системы координат, выковывает его идентичность», — считает Щипков.

По его мнению, смена календаря в своё время нанесла серьёзный удар по русской идентичности. «Но советская власть вот уже 30 лет как ушла в прошлое. Большевизм, а с ним и госатеизм вроде бы отменены, но мы отчего-то продолжаем жить в прежней культурной матрице. Буквально каждый январь выплывает календарный вопрос, и от Церкви требуют немедленно перейти на григорианский календарь», — пишет Щипков.

Между тем, продолжил он, логика светской и церковной жизни последнего десятилетия подсказывает, что приближается время восстановления целостности «нашего календаря». «На это мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов», — считает представитель Церкви.

«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, вернувшись к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих. И у тех и у других — общая история, одна традиция и одна страна. Российскому государству и обществу пора возвращаться к родному календарю», — заключил Щипков.

Русская линия

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Александр Щипков: «На это мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов»
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