Российское правительство вслед за целым рядом европейских стран не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Наоборот, некоторые запреты будут сняты. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», передаёт Газета.Ru.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

По его словам, «никаких локдаунов» в связи с распространением штамма «омикрон» «не намечается». Он отметил, что недавно в правительстве обсуждали этот вопрос с обеспокоенными работодателями и профсоюзами.

«Только вчера вечером, довольно поздно, мы обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то уже, наверное, во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе и по этому вопросу», — добавил Путин.

Он также рассказал, что у правительства нет планов «вводить какие-то дополнительные ограничения». Лидер страны пояснил, что это связано с особенностью течения болезни при штамме «омикрон».

Ещё в конце января было утверждено постановление Роспотребнадзора, согласно которому срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией сократился с 14 до семи дней.

Многие страны мира также сокращают длительность карантина для контактировавших с больными COVID-19. Так, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, могут не изолироваться вовсе. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.

Русская линия