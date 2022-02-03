Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2022

Косовские святотатцы
За месяц в Косово и Метохии взломаны и осквернены три православных храма…

Карта КосовоВ муниципалитете Зубин-Поток в Косово и Метохии за первый месяц 2022 года совершены три нападения на православные храмы. В последние выходные января была взломана церковь св. Иоанна Предтечи в селе Доньа-Варага, до этого святотатцы напали на церковь Святых Отцов в селе Зупче и церковь Вознесения в Ягненице, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Управление по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Отмечается, что из святынь Сербской Православной Церкви не только украдены деньги и другие ценности, при нападении церковные реликвии были разбросаны и повреждены. В Зубин-Потоке полиция задержала албанца, подозреваемого в этой серии взломов.

«Такое отношение членов албанской общины к культовым сооружениям Сербской Православной Церкви является результатом политической ситуации и тех посланий, которые ежедневно транслируют политические лидеры из Приштины, а также это ещё одно подтверждение угрозы православным святыням в Косово и Метохии», — говорится в сообщении Управления.

По его данным, в этом году в отношении сербов в Косово и Метохии сохраняется негативная тенденция увеличения этнически мотивированных инцидентов, нападений на их частную собственность и храмов СПЦ.

Ранее в сербском анклаве в Косово и Метохии, в деревне Велика-Хоча, неизвестные установили флаг с гербом экстремистской «Армии освобождения Косово» возле церкви святого Иоанна Предтечи, где расположен памятник похищенным и убитым сербам. Косовары продолжают провокации.

Русская линия

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