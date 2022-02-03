Глава Черногорско-Приморской митрополии заявил, что Церковь будет себя защищать, но не станет втягиваться в политику…

Митрополит Черногорский Иоанникий: «Церковь не будет делить свой народ, не будет смотреть на свой народ через призму партий, кто к какой принадлежит»

Сербская Православная Церковь не будет участвовать в политических дрязгах и поддерживать те или иные политические силы в Черногории, хотя многие этого от неё ждут после того, как она организовала массовые Крестные ходы в защиту Церкви и тем самым нанесла серьёзный удар по безбожной политике президента Мило Джукановича.

30 января 2022 года, обращаясь к своей пастве в храме Воскресения Христова в Подгорице, митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий коснулся событий в Черногории, где продолжается политический кризис, и призвал паству не отчаиваться, а положиться на Бога, сообщает Православие.Ru.

«Нам никогда не было легко. Мы помним времена, которые были особенно тяжёлыми. Читаем в истории, как наши предки в тяжелейшие времена свидетельствовали веру, как многие страдали за неё. Нужно быть готовыми идти со Христом и за Христом до конца, а, если потребуется, и на Христову Голгофу», — отметил владыка.

Архиерей подчеркнул, что во время смятения больше всего необходимо молиться Богу.

«Мы сейчас час наблюдаем смятение в народе, — сказал архипастырь, — видим много вульгарности в политике. Мы должны быть подальше от этого. Многие спрашивают из-за того, что Церковь не хочет участвовать в этих вульгарных делах: где сейчас Церковь, что говорят Патриарх, владыки, священники? Церковь, дорогие братья и сестры, там, где ей место — со Христом. Она идёт Христовым путём, и это её жизнь и её бытие. Мы — тело Христово, храним единство Церкви Божией».

«И Церковь не будет делить свой народ, не будет смотреть на свой народ через призму партий, кто к какой принадлежит. Мы не будем в Черногории делить свой народ на сербов и черногорцев. Пусть каждый изъясняется, как хочет. Мы — братья, и мы — одно целое. И это завещание мы получили от своих отцов: хранить между собой любовь и беречь друг друга», — подчеркнул митрополит Иоанникий.

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