Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, глава комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы епископ Верейский Пантелеимон в статье «Российской газете» рассказал о служении добровольцев в «красных зонах» стационаров, сообщает Патриархия.Ru.

«С появлением „омикрона“ в России с каждым днем болеет всё больше людей, заболевают врачи, медсестры. Нагрузка на медицинских работников и без того была большой, а сегодня становится ещё больше — и не всегда они успевают обеспечить достаточный уход за больными. Вокруг нас по-прежнему много страдания, много тех, кому нужна помощь и поддержка», — отметил владыка Пантелеимон.

Глава Синодального отдела рассказал, что с апреля 2020 года у священников появилась возможность посещать больных. Для этого были подготовлены специальные группы священников, под надзором специалистов они прошли занятия, научились надевать и снимать средства защиты. С лета 2021 года московские больницы открыли двери для волонтеров, совместно с Департаментами здравоохранения и Департаментом труда и социальной защиты города Москвы были запущены специальные обучающие курсы.

«Человек, который находится на пороге смерти, очень часто хочет поговорить с кем-то, он думает, как примириться с близкими, его беспокоят какие-то поступки его жизни, он хочет попросить помощи у Бога, даже если не знает, как, — продолжил епископ Пантелеимон. — Для этого и нужна поддержка священника. Священник — человек подготовленный, он часто в жизни видит смерть и страдание. Но в больницах с нашей стороны нужны не только священники, но и волонтеры. Сами врачи сегодня нам говорят об этом».

По словам архиерея, «добровольцы берут на себя обязанности, которые медицинские работники не всегда успевают взять на себя из-за нехватки времени и сил. Медперсонала иногда не хватает для элементарных гигиенических процедур».

«К нам на курсы больничных добровольцев за все это время записалось свыше 1000 человек, сейчас в московские больницы регулярно ходят около 300 — но сегодня их не хватает», — свидетельствует владыка Пантелеимон.

«Добровольцы, соприкасаясь с болезнью, смертью, сами становятся лучше, стремятся к очищению, добру, после больничной палаты им часто хочется сделать что-то хорошее для своих близких. Такие люди сегодня очень востребованы в больницах. Ведь никогда не будет лишним человек, который будет с любовью, по-доброму относиться к другому. И мы сегодня очень ждем всех, кто готов присоединиться к этому служению», — заключил глава Синодального отдела по благотворительности.

Записаться в добровольцы «красных зон» можно, заполнив анкету на сайте Милосердие.Ru или позвонив по телефону +7 (991) 609-17-81 (в будние дни с 10.00 до 19.00).

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