Решение Архиепископа Кипрского Хризостома запретить в служении священнослужителей, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, вызвало возмущение у верующих Кипрской Православной Церкви, которые встали на защиту своих пастырей. В ответ на этот произвол Архиепископа прихожане ряда храмов на Кипре начали сбор подписей за отставку самого владыки Хризостома, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на греческое издание «Догма».

Ситуация крайне напряжённая, а потому представитель архиепископа Хризостома архимандрит Трифиллий начал публично оправдываться, почему Предстоятель Кипрской Церкви отстранил от богослужений священников по чисто медицинскому вопросу, который не имеет никакого отношения к Церкви. При этом озвученные аргументы выглядят весьма неубедительно.

Выступая в программе «Vanguard» кипрского телеканала «Sigma» архимандрит Трифиллий рассказал, что Архиепископ Хризостом «пригласил всех священников архиепархии, лично встречался с ними и спрашивал их мнение о вакцинации и обо всём остальном, чтобы принять некоторые решения со всем снисхождением и с отеческой любовью».

Архимандрит заверил, что отстранены не 12 священников, а 10 из 27 невакцинированных в епархии, и отстранены «не только за отказ от вакцинации, но и за то, что своим отношением или поведением они повлияли и побудили людей быть против вакцинации или даже предотвратили её».

По его словам, «это можно было сделать не с помощью микрофонов, телевизоров или собраний, а на исповеди, в своём внутреннем кругу. Когда верующий подходит к священнику и спрашивает его, была ли ему (священнику, — Ред.) сделана прививка, а священник отвечает: „Я не могу вам сказать“, тогда верующий начинает подозревать и задавать вопросы», — сказал представитель Архиепископа Хризостома.

Впрочем, верующих вряд ли смогут удовлетворить такие объяснения. А это значит, что нестроения в Кипрской Церкви лишь продолжат нарастать.

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