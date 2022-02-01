В Кремле настаивают на сохранении статус-кво на Святой Земле и поддерживают требования Иерусалимского Патриархата по возврату его церковной собственности…

31 января 2022 года Чрезвычайный и Полномочный посол России в Израиле А.Д.Викторов был принят Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии.

На встрече была отмечена необходимость продолжения работы по сохранению христианского присутствия в Святой Земле, обеспечению неприкосновенности православных религиозных объектов и безопасности христианских верующих. Акцентирована контрпродуктивность любых попыток изменить исторически сложившийся межконфессиональный статус-кво на территории Израиля, в том числе в Старом городе Иерусалима.

А.Д.Викторов подчеркнул приверженность России защите интересов христиан ближневосточного региона.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня.

Во встрече приняли участие секретарь Русской Духовной Миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко) и казначей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме иеромонах Афанасий (Букин).

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