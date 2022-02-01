Здравый смыл заставляет всё большее количество стран отказываться от неэффективных и бессмысленных ограничений из-за коронавируса…

В Дании со вторника прекращают действовать все ограничения против коронавируса COVID-19, таким образом, страна станет первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

Теперь в Дании перестанут быть обязательными маски и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменён лимит на количество людей в закрытых помещениях.

При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.

Ограничения будут отменены, несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом — 31 января в стране было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения.

В Дании более 80% населения получили обе дозы вакцины от вируса и около 60% получили бустерную дозу.

Предложение отменить все ограничения поступило от министерства здравоохранения на прошлой неделе, и позже было утверждено парламентом.

Что стало причиной для такого решения, не называется. Однако, похоже, датские власти убедились в том, что ограничения никак не помогают уменьшить количество заражённых коронавирусом.

Сегодня все эксперты соглашаются с тем, что новый штамм коронавируса «омикрон» чрезвычайно заразный, а это значит, что никакие маски остановить его в принципе не могут. Параллельно с этим этот вирус в большинстве случаев не приводит к тяжёлым последствиям. А потому власти всё большего количества европейских стран задумываются об отмене всех ограничений.

Вслед за Великобританией и Данией ковид-ограничения отменяют Финляндия и Чехия.

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