Владимир Путин: Всё, что Вы делаете для укрепления мира, согласия в России чрезвычайно важно для нашей страны

1 февраля 2022 года в Кремле состоялась встреча Президента России Владимира Путина со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с тринадцатой годовщиной интронизации, сообщает Патриархия.Ru.

В. Путин: Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с праздником.

Святейший Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно.

В. Путин: День интронизации — день, который отмечает вся Православная Церковь именно как праздник. Это особое событие не только в жизни Русской Православной Церкви, но и всей страны, потому что роль Русской Православной Церкви в жизни общества растёт, и она за последние годы приобрела очень большое значение. И всё, что Вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что Вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны.

Я Вас ещё раз поздравляю и желаю Вам всего самого доброго.

Святейший Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно за добрые слова, Владимир Владимирович.

Церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать всё для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше — вот это двуединая задача. Она всегда озабочена условиями, в которых люди живут, материальными, духовными условиями, и она озабочена тем, чтобы вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается, постоянно шло духовное возрастание личности — такая задача перед Церковью стоит две тысячи лет.

Не всегда с полным успехом она справляется с решением этих задач, но благодарю Бога за то, что сегодня Русская Церковь делает все для того, чтобы действительно жизнь человека становилась лучше и чтобы наш человек тоже возрастал — в первую очередь духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее.

В. Путин: С праздником, Ваше Святейшество!

Святейший Патриарх Кирилл: Спасибо, Владимир Владимирович.

<…>

Русская линия