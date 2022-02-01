Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2022

В Русской Православной Церкви разъяснили властям Египта решение об учреждении Африканского Экзархата
Патриарший экзарх Африки встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Египта в России…

Патриарший экзарх Африки встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Египта в России1 февраля 2022 года Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид посетил Посольство Арабской Республики Египет в Российской Федерации, где встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Египта в России Назихом Али Бахаэльдином Эльнаггари, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), советник Посольства Арабской Республики Египет в России Ахмад Фаез, первый секретарь Посольства Ахмад Йусри и советник Посольства по политическим вопросам Саад Халаф.

Стороны обсудили тематику текущего взаимодействия, в частности, вопросы, связанные с окормлением русскоязычных приходов в Египте. Митрополит Леонид особо подчеркнул значимость сотрудничества Русской Православной Церкви с Коптской Церковью, являющейся основным партнером Московского Патриархата в Африке.

Посол Египта приветствовал решение Священного Синода Русской Православной Церкви об учреждении Патриаршего экзархата Африки, которое открывает новые перспективы для сотрудничества Арабской Республики Египет с Московским Патриархатом. Было отмечено, что создание экзархата поспособствует развитию традиционно братских связей между народами России и Египта и окажет позитивное влияние на межрелигиозный и межконфессиональный диалог в Африке.

Представители Русской Православной Церкви и Посольства Египта в России договорились поддерживать постоянные контакты для дальнейшего решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Русская линия

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В Русской Православной Церкви разъяснили властям Египта решение об учреждении Африканского Экзархата
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