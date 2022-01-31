В Мурманске представлен предварительный вариант концепции кафедрального собора. Его предполагается построить на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова, пустующего около двадцати лет, где до революции располагалось кладбище воинов Великой войны. Об этом сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) на недавней пресс-конференции, передаёт «Российская газета».

Сегодня Мурманская область остаётся единственным российским регионом, не имеющим кафедрального собора, хотя решение построить собор в Мурманске было принято ещё в дореволюционные годы. Сбор средств для этого был начат во время Первой мировой войны. Решение о его строительстве поддержал Император Николай Второй, однако осуществить эти планы помешала революция и смена власти в стране.

«Концепция храма включает в себя музейный комплекс, — отметил митрополит Митрофан. — Все должно напоминать о величии истории России, никакие страницы ее не должны быть забыты. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, проект собора будет представлен Патриарху всея Руси Кириллу для благословения».

Концепция кафедрального собора подготовлена группой архитекторов архитектурно-проектной мастерской «Артель», сообщил секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии протоиерей Владимир Семенов. Он подчеркнул, что проект будет представлен для широкого обсуждения городскому Совету депутатов и жителям Мурманска. Решение о строительстве будет приниматься с учётом результатов этого обсуждения.

Русская линия