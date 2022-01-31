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Сводка новостей от 31 января 2022

Вакцина как новый Символ веры
Кипрский Предстоятель запретил в служении 12 священников за отказ вакцинировать от коронавируса…

Архиепископ Кипрский ХризостомПредстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом II, известный своими ультимативными заявлениями по поводу обязательности вакцинации от коронавируса, запретил в служении 12 священников, так как они отказались прислушаться к его призыву и не стали прививаться, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Хризостом II сообщил кипрским СМИ, что большинство отстраненных священников являются богословами, и они убедили прихожан не вакцинироваться. Архиепископ назвал такое поведение «неслыханным» и заявил, что отстранение от служения может быть продлено до шести месяцев или приведёт к лишению сана.

Архиепископ Хризостом известен принуждением своих клириков к вакцинации. Несмотря на то, что это чисто медицинский вопрос, и об этом неоднократно заявлял Кипрский Синод, Архиепископ продолжает свою политику силового давления на священников, которые не хотят прививаться.

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