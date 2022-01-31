Патриарх Иерусалимский Феофил III в интервью газете «Известия» заявил, что надеется на проведение в ближайшие месяцы новой встречи Предстоятелей Поместных Православных Церквей, наподобие той, что состоялась три года назад в Аммане.

«Мало вопросов по своей важности сопоставимы с вопросом единства Церкви. За несколько часов до своего ареста здесь, в Гефсиманском саду в Иерусалиме, молился Иисус Христос. В те дражайшие минуты он молился за своих учеников, за Церковь и всех своих последователей. Прежде всего о том, чтобы они были единым целым», — отметил Патриарх Феофил.

Глава Иерусалимского Патриархата напомнил, что в 2019 году «был удостоен чести получить из рук Святейшего Патриарха Кирилла премию имени Патриарха Алексия II за мои собственные усилия по укреплению единства православных народов». «В тот момент я сказал, что даже самые близкие семьи переживают времена испытаний и конфликтов. Как и ранняя Церковь, наши православные церкви благословлены присутствием Патриархов, архиепископов и епископов, каждый из которых дышит Церковью и полон решимости жить праведной жизнью и направлять других в разных общинах и в трудные времена. Неудивительно, что возникают конфликты».

При этом Патриарх Феофил подчеркнул, что общение Предстоятелей между собой «даёт лучшее решение наших самых больших проблем». «В православных церквях жизненно важно, чтобы мы продолжали встречаться друг с другом в духе христианской любви и братства и обсуждали вопросы, которые слишком легко разделяют нас. Живя гостеприимно и делясь всем, мы приглашаем Святой Дух, чтобы он объединил нас. Меня очень воодушевила готовность Предстоятелей встречаться, и я с нетерпением жду новых возможностей поделиться с ними моими мыслями в ближайшие месяцы».

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