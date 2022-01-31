Канадские дальнобойщики потребовали от властей отменить ограничения. Их уже поддержали американские коллеги, которые также готовят «марш на Вашингтон»…

Из-за протестов канадских дальнобойщиков против ковид-ограничений, премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынужден был экстренно покинуть свою резиденцию в Оттаве из соображений безопасности и выехать вместе с семьей в другое место, которое не разглашается, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на телеканал CBS.

«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — пояснили в канцелярии премьера.

В Оттаве 23 января начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Водители со всей страны колонной направились в Оттаву, чтобы потребовать отманить ковид-ограничения. В ответ Трюдо назвал протестующих «маргинальным меньшинством», которое не представляет позиции большинства канадцев.

Однако, к 29 января протесты лишь усилились, и Трюдо даже был вынужден покинуть свою резиденцию. В этот день водители грузовиков и фур прибыли в Оттаву, где их встретили тысячи противников ограничительных мер с национальными флагами, плакатами с надписями «свобода», а также лозунгами с критикой правительства.

В середине января Канада и США утвердили требование обязательной вакцинации при пересечении границы. Непривитые канадские дальнобойщики по возвращении из Соединенных Штатов должны соблюдать 14-дневный карантин, а их коллегам из США при отсутствии справки о вакцинации вообще запрещено въезжать в Канаду, сообщает Rus.delfi.lv.

Это вызвало негодование, как канадских, так и американских водителей, хотя большинство из них давно прошли вакцинацию. В настоящее время стало известно, что американские дальнобойщики вслед за своими канадскими коллегами начали формировать свой конвой для марша на Вашингтон. Они также намерены требовать отменить коронавирусные ограничения, сообщает газета «Взгляд».

«Американские дальнобойщики и граждане солидарны с канадцами против всех ограничений. Американцам необходимо как можно скорее добраться до нашей северной границы, чтобы поддержать канадский конвой, особенно на границе Детройта и Буффало/Ниагары. Как только канадцы добьются успеха, мы поведем колонну в Вашингтон», — говорится на сайте дальнобойщиков США.

В сообщении они призывают всех граждан оказать финансовую поддержку маршу, а также присоединяться к «дальнобойщикам в колонне, направляющейся в Вашингтон, чтобы выступить против всех неконституционных действий правительства».

Любопытно, что эти акции протеста уже поддержал известный американских миллиардер, глава компании Tesla Илон Маск. Комментируя митинги в Канаде, он написал в своём блоге в Twitter: «Похоже, что так называемое „маргинальное меньшинство“ это на самом деле канадское правительство».

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