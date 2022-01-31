Митрополит Тамасосский и Оринисский Исаия заявил, что позиция Кипрской Церкви в отношении эвтаназии остаётся неизменной — в Церкви выступают против эвтаназии. Об этом владыка заявил, комментируя начавшуюся 24 января 2022 года в парламенте страны дискуссию о возможности легализации самоубийства, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Sigmalive.com.

«Позиция Кипрской Православной Церкви всегда выражается представителем Синода и наша позиция касательно эвтаназии остается неизменной, мы против неё», — заявил он.

Митрополит Исаия, размышляя о богословской трактовке вопроса эвтаназии, отметил, что все религии мира отвергают эвтаназию и, более того, она противоречит клятве Гиппократа.

Иерарх Кипрской Церкви отметил, что разница между светским взглядом на жизнь и духовным заключается в том, что христиане веруют в существование жизни после смерти.

«Светские же люди представляют эвтаназию как искупление, освобождение от мучений, и дают человеку право распоряжаться своей смертью. Это ложный довод. Боль — это часть процесса духовного очищения и вхождения в загробную жизнь», — добавил митрополит Исаия.

По его словам, «вопрос об эвтаназии отталкивает нас к тёмному язычеству, которое обесценивает жизнь. Это не достойная смерть. Эвтаназия — это сочетание убийства и самоубийства, а не искупления и избавления от боли».

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