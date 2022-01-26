Председатель Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон выступил с призывом к жителям Москвы записаться на курсы добровольцев «красной зоны», сообщает Милосердие.Ru.

«Я обращаюсь ко всем, у кого есть хотя бы четыре часа времени в неделю, чтобы помочь другим. Я призываю вас присоединиться к нашим добровольцам не только потому, что больным нужна наша с вами помощь. Нам самим очень нужно такое служение. Когда ты помогаешь другому, у тебя душа становится светлее, становится радостнее жить. Ты понимаешь, что самое главное — жить для кого-то, что это и есть любовь. Помощь другому преображает твою жизнь

Я бы хотел попросить всех, кто хочет приобщиться к радости любви, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время, — отметил владыка.

Мы устроили краткосрочные курсы, чтобы за несколько занятий человек мог научиться ухаживать за больными и главное — чтобы он делал это с любовью, сочувствием. Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев «красных зон». Там очень нужна наша помощь".

Курсы больничных добровольцев организованы на базе Учебного центра Больницы Святителя Алексия по адресу: Москва, Ленинский проспект, 27. Курсы проводятся при поддержке Департамента здравоохранения Москвы. Записаться на собеседование можно, заполнив анкету.

Телефон для справок: 8−991−609−17−81 (в будни с 10.00 до 19.00).

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