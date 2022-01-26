Польская Православная Церковь обратилась к Фанару по поводу действий «ПЦУ»
Польские архипастыри обеспокоены визитом представителей украинских раскольников на свою каноническую территорию…
Польская Православная Церковь обратилась в Константинопольский Патриархат за пояснениями по поводу визита в Польшу бывшего митрополита УПЦ, а ныне «митрополита» ПЦУ Александра Драбинко, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на портал «Религиозная правда».
В декабре 2021 года Драбинко встретился с генконсулом Украины в Кракове Вячеславом Войнаровским. Источники в «ПЦУ» заявили «Религиозной правде», что оснований для претензий быть не может, поскольку Александр Драбинко приезжал в Польшу как частное лицо.
Однако на встрече консула и Драбинко обсуждалось, по официальному сообщению, «обеспечение духовных и культурно-образовательных нужд многочисленной украинской общины в Польше». Стремление представителей «ПЦУ» «обеспечивать духовные нужды» на канонической территории Польской Православной Церкви может быть поводом для беспокойства.
Ответит ли Фанар церковной Варшаве за действия своих украинских подопечных, остаётся неизвестным.