Русская линия
Сводка новостей от 26 января 2022

Польская Православная Церковь обратилась к Фанару по поводу действий «ПЦУ»
Польские архипастыри обеспокоены визитом представителей украинских раскольников на свою каноническую территорию…

Драбинко в ПольшеПольская Православная Церковь обратилась в Константинопольский Патриархат за пояснениями по поводу визита в Польшу бывшего митрополита УПЦ, а ныне «митрополита» ПЦУ Александра Драбинко, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на портал «Религиозная правда».

В декабре 2021 года Драбинко встретился с генконсулом Украины в Кракове Вячеславом Войнаровским. Источники в «ПЦУ» заявили «Религиозной правде», что оснований для претензий быть не может, поскольку Александр Драбинко приезжал в Польшу как частное лицо.

Однако на встрече консула и Драбинко обсуждалось, по официальному сообщению, «обеспечение духовных и культурно-образовательных нужд многочисленной украинской общины в Польше». Стремление представителей «ПЦУ» «обеспечивать духовные нужды» на канонической территории Польской Православной Церкви может быть поводом для беспокойства.

Ответит ли Фанар церковной Варшаве за действия своих украинских подопечных, остаётся неизвестным.

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