Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявил Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива — 2022». Конкурс, проходящий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направлен на поддержку гражданской активности, утверждение в современном обществе традиционных ценностей, духовно-нравственного воспитания личности, укрепления в обществе взаимопомощи, милосердия и заботы, сообщает Патриархия.Ru.

Участниками конкурса могут стать канонические подразделения Русской Православной Церкви, зарегистрированные в качестве юридических лиц НКО, государственные и муниципальные учреждения, негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и другие (в том числе организации, созданные Русской Православной Церковью или с ее участием), а также СМИ, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Как и в прошлые годы, предоставляется возможность подать заявку по одному из четырех проектных направлений: образование и воспитание; социальное служение; культура; информационное.

Кроме того, для развития и поддержки гражданской активности на северных территориях, а также содействия созиданию историко-культурного пространства территорий Арктики, Крайнего Севера, Дальнего Востока учреждена отдельная номинация. В рамках номинации «Развитие северных территорий и поддержка коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» рассматриваются заявки по таким приоритетным направлениям, как духовно-нравственное воспитание, экология, региональные традиции и наследие народов.

В конкурсе предусмотрены три типа проектов: локальные, сетевые и инфраструктурные/системообразующие. Проекты первого типа реализуются одной организацией в одном или нескольких субъектах Российской Федерации; размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 млн рублей. Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя и более организациями (размер гранта — до 1 млн 800 тысяч рублей). Реализация инфраструктурных/системообразующих проектов осуществляется организацией, взаимодействующей с большим количеством других организаций. Деятельность такой организации должна быть нацелена на поддержку других НКО в части оказания информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, выявления, обобщения и распространения лучших практик реализации их проектов. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 млн 800 тысяч рублей.

С целью поддержки инициатив заявителей из малых городов и сел (а также заявителей независимо от места их регистрации, если предоставленные ими проекты планируется реализовать в такого рода населенных пунктах) в рамках каждого проектного направления им предоставлена возможность подать заявку по специальной номинации; такая заявка будет проходить экспертизу в особом порядке, с пониженным пороговым значением проходного балла. Размер грантовой поддержки проектов в спецноминации «Малые города и села» — до 300 тысяч рублей.

Завершится прием конкурсных заявок 1 марта 2022 года в 18.00 по московскому времени. Заявка считается поданной на конкурс после заполнения электронной формы на сайте конкурса Pravkonkurs.ru и присвоения заявке порядкового номера.

Оператором конкурса выступает Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Объявление победителей грантового конкурса «Православная инициатива — 2022» состоится не позднее 4 апреля 2022 года.

С подробной информацией о конкурсе, его сроках, правилах и необходимой документации можно ознакомиться на сайте конкурса.

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