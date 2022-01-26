В Российском центре науки и культуры «Русский Дом» в Белграде пройдет выставка «Русская эмиграция в Белграде с 1920-х по 1950-е гг.», сообщает Православие.Ru.

В результате революционных переворотов и Гражданской войны 1920−1921 годов огромное число российских граждан вынуждено было покинуть Россию. Значительная их часть нашла приют на территории новообразованного югославского государства.

Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев/Югославия стало государством, оказавшим русским беженцам неоценимую поддержку, давшим возможность их социальной интеграции и общественному признанию. Большая часть беженцев была сосредоточена в восточной части страны, прежде всего в Белграде и Воеводине. Главный город Югославии стал центром притяжения тысяч русских эмигрантов, пытающихся интегрироваться в жизнь города у слияния рек Савы и Дуная, получить образование, создать новый дом, продвинуться в профессиональном смысле. След их присутствия остался не только в архитектуре и культуре, но и в сердцах многих поколений жителей Белграда.

Большое число русских беженцев нашло себе прибежище в самом Белграде (около 10 тысяч в конце 1920-х годов, при численности местного населения в 239 тысяч жителей). В 1920 году создан Государственный комитет по приему русских беженцев, позднее основана Первая русско-сербская гимназия. К концу года, в следствие разгрома армии генерала Врангеля, в страну хлынула новая волна беженцев.

Благодаря систематическому проведению исследований в фондах и коллекциях Исторического архива Белграда, найдены многочисленные свидетельства о сообществе русских эмигрантов, оставивших значительный след в различных областях общественной жизни Белграда, его истории, архитектуре, культуре, в развитии главного города. Отобранные архивные материалы дополнены ценными документами, хранящимися в других культурных учреждениях столицы: Государственном архиве Сербии, Национальной библиотеке Сербии, Музее Белграда, Архиве Югославии, Военном архиве, благодаря чему получена исчерпывающая картина жизни русской эмиграции.

Экспозиция представлена на 32 панно и в двух витринах, сопровождается богато иллюстрированным каталогом, в состав которого, помимо перечня документов, вошла обширная экспликация на более чем 100 страницах.

Открытие выставки состоится 1 февраля 2022 г. в 12:00 в Русском Доме в Белграде (Краљице Наталије 33, Београд). Выставку откроет заместитель градоначальника Белграда Горан Весич.

Выставка буде открыта для посетителей с 1 по 16 февраля, в рабочие дни с 10:00 до 20:00, в субботу с 10:00 по 14:00.

Русская линия