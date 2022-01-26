Управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью порталу «Союз православных журналистов» рассказал о своей недавней встрече с Предстоятелем Албанской Православной Церкви Архиепископом Анастасием, который уже не раз выступал против признания «ПЦУ».

«В конце нашей встречи он сказал мне такие слова: „Владыка, я вижу, как вы (он имел в виду нашу Церковь) переживаете эти сложности, с каким упованием на Бога, с миром в душе, без агрессии“. И потом сказал: „Я немножко знаю историю. И я уверен — вы победите“», — рассказал управделами УПЦ.

Эти слова, уверен митрополит Антоний, могут звучать лейтмотивом того, что сейчас происходит на Украине: Церковь Христова побеждает в смирении, в терпении, и в этом её сила.

Русская линия