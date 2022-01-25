Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в эфире телеканала «Спас» заявил, что решение Русской Православной Церкви учредить свой Экзархат в Африке нашло живой отклик в целом ряде африканских государств, и всё большее число священников и мирян, не согласных с признанием Александрийским Патриархатом украинских раскольников, присоединяются к Московскому Патриархату, сообщает Интерфакс.

«Прирост идёт практически ежедневно — прибавляются страны, прибавляются десятки пастырей, прибавляются сотни тысяч верующих. Конечно, это глобально, и это очень серьёзная повестка дня, и мы понимаем, какой груз мы на себя в связи с этим взваливаем», — сказал владыка Леонид.

Архипастырь отметил, что на момент принятия Синодом решения об учреждении Африканского Экзархата перешедших в Русскую Церковь пастырей было 102 (из восьми стран Африки), а сегодня их уже 150 из более чем 12 стран, «и количество постоянно увеличивается», при этом в Русской Церкви активно занимаются проверкой всех людей, желающих перейти в её юрисдикцию.

«Наша задача — помимо того, что мы будем заботиться о духовном окормлении этих людей, пастырей и священников, мы будем заниматься гуманитарной деятельностью там, социальной деятельностью, постараемся обеспечить всех элементарными возможностями доступа к медицинским услугам, открыть по аналогии, помните, как в Советском Союзе были, фельдшерские пункты в отдаленных местах, постараемся сделать и это», — заявил Патриарший экзарх.

Он сообщил также, что патриарх Кирилл благословил выделить квоты в учебных заведениях Русской Православной Церкви для студентов — будущих пастырей — из Африки.

«Мы сейчас зашли полноценно на континент, где требуется полностью восстановление всей нормальной вертикали жизнеустроения, и Русская Православная Церковь не будет останавливаться только лишь на своей пастырской деятельности», — заключил митрополит Леонид, отметив, что Московском Патриархате не стремится разрушить Александрийскую Православную Церковь и не занимается экспансией, однако никогда не даст никому «возможности глумиться над православными канонами».

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