Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий сообщил, что исцелился от последствий заражения Covid-19, который у него диагностировали две недели назад, сообщает портал «Балканист».

«Благодарю отцов, братьев и сестёр во Христе, молившихся о здравии всех нас и позаботившихся о нашем скорейшем выздоровлении. Да исцелит Бог всех больных и укрепит всех, кто их лечит, да дарует всем мир и радость во Святом Духе, — да соберёмся мы в храме святого Саввы в день его святой памяти, 27 января, торжественно чествовать нашего Первого Архиепископа и Просветителя», — призвал Патриарх Порфирий в своем профиле в Instagram.

Святейший Владыка опубликовал фотографию, на которой он сидит за рабочим столом, и написал: «Благословение Божие со всеми вами».

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