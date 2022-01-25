Русская линия
Сводка новостей от 25 января 2022

Сербский Патриарх Порфирий исцелился от коронавируса
27 января Предстоятель планирует возглавить в Белграде торжества в честь Святителя Саввы Сербского…

Патриарх Сербский ПорфирийПредстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий сообщил, что исцелился от последствий заражения Covid-19, который у него диагностировали две недели назад, сообщает портал «Балканист».

«Благодарю отцов, братьев и сестёр во Христе, молившихся о здравии всех нас и позаботившихся о нашем скорейшем выздоровлении. Да исцелит Бог всех больных и укрепит всех, кто их лечит, да дарует всем мир и радость во Святом Духе, — да соберёмся мы в храме святого Саввы в день его святой памяти, 27 января, торжественно чествовать нашего Первого Архиепископа и Просветителя», — призвал Патриарх Порфирий в своем профиле в Instagram.

Святейший Владыка опубликовал фотографию, на которой он сидит за рабочим столом, и написал: «Благословение Божие со всеми вами».

Русская линия

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