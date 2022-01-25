В Воскресенском войсковом соборе станицы Старочеркасской прошла панихида и Крестный ход в память о невинно убиенных большевиками казаках…

23 января 2022 года в Воскресенском войсковом соборе станицы Старочеркасской — древней столицы донских казаков прошли мемориальные торжества, посвященные памяти невинно убиенных казаков и выходу в свет печально знаменитой «директивы о расказачивании», сообщает официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Панихиду в соборном храме у принесенной в него из Патриаршего Вознесенского собора иконы «Казачья Голгофа» совершил войсковой священник Всевеликого войска Донского протоиерей Георгий Сморкалов, сослужили которому благочинный приходов Аксайского округа иерей Алексий Шилов и штатный клирик собора иерей Иоанн Цупко.

Об упокоении невинноубиенных казаков и казачек молились атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Виталий Бобыльченко, атаман Ростовского отделения всероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» казачий полковник Василий Хейло, студенты Платовской сотни ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, атаманы и казаки реестровых и общественных казачьих организаций.

По окончании панихиды протоиерей Георгий обратился ко всем молившимся в храме, подчеркнув, насколько страшные и трагические события постигли Дон в январе 1919 года:

«Трагедия пришла практически в каждую казачью семью, принеся столько горя казакам и их семьям, что и сегодня, 103 года спустя, острой болью откликается в сердце каждого из здесь присутствующих, — сказал священник. — И мы молимся обо всех невинноубиенных для того, чтобы Господь простил им вся согрешения, вольные и невольные, упокоив в селениях праведных. Молимся о них, но для себя. Для того, чтобы Господь не дал нам забыть эту трагедию. Чтобы мы помнили. И никогда не допустили её повторения».

По окончании панихиды духовенство и казаки с иконой «Казачья Голгофа» Крестным ходом направились в Преображенский храм на кладбище станица Старочеркасской, где была совершена заупокойная лития по жертвам расказачивания. К молившимся обратились атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Виталий Бобыльченко и атаман Ростовского отделения СКВРиЗ казачий полковник Василий Хейло.

103-я годовщина начала геноцида казаков традиционно отмечается на Дону, Кубани, Тереке, Урале 24 января, в день, когда в 1919 году увидело свет циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП (б) об отношении к казакам, предписывающее провести массовый террор среди казаков, истребив их поголовно. Жертвами политики расказачивания, по разным данным, стали от 2 до 3 миллионов человек, в том числе — женщин, детей и стариков.

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