Русская линия
Сводка новостей от 25 января 2022

Финский Содом
В Финляндии начался суд над бывшей главой МВД Пяйви Рясянен за цитирование Священного Писания о содомии…

ФинляндияКак это не печально, но Европа всё дальше отходит от традиционной христианской нравственности, постепенно превращаясь в Содом и Гоморру. Об этом свидетельствует преследование бывшей главы МВД Финляндии, ныне депутатки парламента Пяйви Рясянен, которой грозит тюрьма за цитирование Библии с осуждением содомии, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на СNA.

Пяйви Рясянен проходит по трём обвинениям, поскольку она трижды цитировала Священное Писание, в котором осуждается содомия. Генеральный прокурор страны официально предъявил обвинение Рясянен из-за её комментариев в брошюре 2004 года, на телешоу в 2018 году и в недавнем твите, где она выразила традиционный христианский взгляд на брак и отношение полов.

Каждое из обвинений предусматривает по два года лишения свободы. Государственный обвинитель заявил, что заявления Рязанен, занимавшей пост министра внутренних дел с 2011 по 2015 год, «могли вызвать нетерпимость, презрение и ненависть к гомосексуалистам».

При этом к суду также привлекли издателя брошюры Рясянен «Мужчину и женщину Он сотворил».

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Финский Содом
В Финляндии начался суд над бывшей главой МВД Пяйви Рясянен за цитирование Священного Писания о содомии...

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