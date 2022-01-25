Глава Синодального отдела опроверг сообщения о мнимом переводе всех мероприятий в московских храмах в онлайн-режим…

Информация о том, что Русская Православная Церковь якобы переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы, не соответствует действительности, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт «Российская газета».

«22 января, ввиду распространения нового штамма коронавирусной инфекции и рекордного роста заболеваемости в городе Москве, первым викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополитом Воскресенским Дионисием разослано циркулярное письмо с просьбой усилить контроль за профилактическими мерами на приходах и в монастырях Московской епархии», — пояснил ситуацию Владимир Легойда в своем Telegram-канале, уточнив, что в письме рекомендуется перевести в онлайн-режим некоторые воскресные школы, а также воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов.

«Таким образом, заголовок, который сегодня с утра использовали ряд СМИ, что Церковь „переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы“, искажает действительность», — подчеркнул Владимир Легойда.

Он также пояснил, что в соответствии с нормами, регулирующими проведение массовых мероприятий в Москве, «массовое мероприятие — это требующее согласования с органами исполнительной власти г. Москвы разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие».

«Не нужно быть юристом, чтобы из этого определения понять, что Церковь вообще не проводит „массовых мероприятий в храмах“, во всяком случае по предмету своей деятельности как религиозная организация», — написал Владимир Легойда.

О том, что богослужебная деятельность не является «массовым мероприятием» и не может быть переведена «в онлайн», многократно говорилось с начала коронавирусных ограничений. Точно так же, как, например, невозможно перевести «в онлайн» обед, завтрак или ужин.

Но церковно-приходская деятельность культурно-просветительского содержания — кружки, секции, уроки, лекции — подчиняется тем же законам и ограничениям, что деятельность других негосударственных организаций.

Русская линия