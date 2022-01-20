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Сводка новостей от 20 января 2022

Махмуд Аббас поддержал требования Иерусалимского Патриархата о сохранении статус-кво на Святой Земле
Глава Палестины обсудил с Иерусалимским Патриархом Феофилом III проблемы религиозной дискриминации на Ближнем Востоке…

Патриарх Феофил и Махмуд Аббас19 января 2022 года состоялась встреча Иерусалимского Патриарха Феофила и главы Палестины Махмуда Аббаса, в ходе которой палестинский лидер высоко оценил недавние заявления Патриархов и глав христианских Церквей в Иерусалиме против религиозного радикализма иудеев, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

Аббас подтвердил, что государство Палестина продолжит поддерживать граждан Иерусалима и защищать исламские и христианские святыни от нападений, которым они подвергаются со стороны израильских радикальных групп.

«Мы с Вами разделяем важность осуществления совместных усилий, направленных на укрепление христианского присутствия в Иерусалиме и остальной части Святой Земли, высоко ценим Вашу деятельность в этом, как и проводимую Вами международную кампанию по предотвращению нарушений прав верующих на Святой Земле», — отметил палестинский президент.

В ответ Блаженнейший Патриарх Феофил приветствовал президента Палестины, сказав: «Мы пришли к вам из города Иерусалима, неся надежду в сочетании с духовностью».

Его Блаженство подтвердил, что Патриархи и главы Церквей в Иерусалиме решили организовать международную кампанию в ответ на нарушения, совершенные против Святого града, особенно в отношении православной недвижимости, которой угрожает захват радикальными иудейскими группировками. Речь, в частности, шла о Яффских воротах в Иерусалиме, на площади Омара ибн аль-Хаттаба, которая является основным маршрутом паломников к Храму Гроба Господня и различным монастырям.

Ранее Патриарх Иерусалимский рассказал об атаках на христиан со стороны сионистов, а президент Израиля пообещал бороться с дискриминацией на Святой Земле.

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