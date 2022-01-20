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Сводка новостей от 20 января 2022

Возвращение незаконно отобранного
Церкви передано здание настоятельского корпуса подворья Троице-Сергиевой лавры в Москве…

Подворье Троице-Сергиевой лавры в МосквеРаспоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 24 декабря 2021 года № 61 885 в собственность Русской Православной Церкви передано здание, расположенное по адресу: г. Москва, 2-й Троицкий пер., д. 8/10, стр. 1, сообщает Патриархия.Ru.

Одноэтажное нежилое здание является выявленным объектом культурного наследия «Богадельня при церкви Живоначальной Троицы подворья Троице-Сергиевой лавры в Москве, 1806 г., середина XIX в., 1890-е гг.».

В настоящее время здание используется как настоятельский корпус.

Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры всегда находилось в центре важных духовных и исторических событий жизни столицы. Это место любили и неоднократно посещали члены императорского дома: царь Александр II со своей супругой Марией Александровной, император Николай II, великая княгиня Елизавета Федоровна и др.

Долгое время на территории подворья располагалась официальная резиденция московских митрополитов, здесь жил и трудился выдающийся богослов, автор катехизиса Русской Православной Церкви святитель Филарет (Дроздов). Здесь святитель Тихон узнал о своем избрании на Патриарший престол, именно на подворье он был арестован и доставлен на место своего заточения — Донской монастырь.

В 1922 году подворье было упразднено, здания переданы обновленцам, затем светским учреждениям. Долгое время на территории подворья располагался закрытый городок НКВД, затем детский сад.

В настоящее время восстановлены домовая церковь московских митрополитов и здание Митрополичьих палат. На подворье регулярно совершаются богослужения, проходят встречи и лекции, работает театральная студия, воскресная и хоровая школы.

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