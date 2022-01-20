19 января 2022 года после продолжительной болезни на 93-м году жизни умер митрополит Владимир (Котляров), который с 1995 по 2014 год был правящим архиереем Санкт-Петербургской епархии и до последнего времени находился на покое, сообщает ИА «Вода живая».

Будущий иерарх родился 27 мая 1929 года в Казахстане в семье диакона. Получив образование в Джамбульском статистическом техникуме, поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году. Служил псаломщиком в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты. В 1953 году был рукоположен во диакона, в том же году — во иерея. В 1958-м окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, там же преподавал литургику и Священное Писание Ветхого Завета.

В 1962 году был пострижен в монашество и назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. В том же году возведен в сан архимандрита, в качестве наблюдателя от Московского Патриархата присутствовал на заседаниях II Ватиканского Собора в Риме и стал представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве в сане епископа.

По возвращении был хиротонисан во епископа Звенигородского. Занимал Воронежскую и Липецкую кафедру, затем Подольскую — с должностью постоянного представителя Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском в Дамаске.

В 60-х годах — епископ Кировский и Слободской, Берлинский и Среднеевропейский, патриарший экзарх в Средней Европе. По возведении в сан архиепископа — управляющий Ростовской и Новочеркасской епархией. В 70-х управлял Иркутской и Читинской, Владимирской и Суздальской, в 80-х — Краснодарской и Кубанской, Псковской и Порховской епархиями. В 1992 году в сане митрополита вновь занял Ростовскую кафедру.

27 декабря 1995 года был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода. В марте 2014-го почислен на покой.

Служение митрополита Владимира и его заслуги перед Отечеством отмечены многочисленными церковными и светскими наградами.

Гроб с телом почившего прибудет в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры 20 января после 15:00. Отпевание совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий после Божественной литургии, которая начнется 21 января в 9:30. Погребение тела состоится на Никольском кладбище монастыря.

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