Премьер Британии Джонсон заявил, что в ближайшее время в стране отменят обязательное ношение масок в общественных местах и карантин в случае заражения ковидом…

В Великобритании отменят большинство «антикоронавирусных» мер, введенных в стране из-за распространения «омикрон"-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин, сообщает Газета.Ru.

«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», — указал он. Глава кабмина сообщил, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу.

Однако перечисленные послабления распространяются только на Англию, в которой проживает 85% населения Соединенного Королевства. Руководители остальных административно-политических частей страны — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — самостоятельно принимают решения об ограничениях. При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен ещё накануне проинформировала об отмене ограничительных мер, которые вводились на фоне ситуации с распространением «омикрона».

Кроме того, Джонсон заявил о желании правительства вскоре отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, кто сдал положительный тест на коронавирус. «COVID-19 становится эндемическим заболеванием, а значит, нам нужно будет заменить нынешние юридически обязывающие требования на рекомендательные меры. Срок действия требований по самоизоляции истекает 24 марта, я ожидаю, что они не будут продлены. Более того, если нам позволят данные, я бы хотел поставить на голосование в Палате общин вопрос о том, чтобы сдвинуть эту дату на более ранний срок», — приводит его слова ТАСС.

Британцы, сдавшие положительный тест, сейчас обязаны пребывать на карантине в течение пяти дней. Власти ранее сократили этот период с семи дней в связи с тем, что из-за большого числа заразившихся работников многие компании в сфере услуг столкнулись с дефицитом сотрудников и в ряде случаев были вынуждены временно закрываться.

Джонсон уточнил, что ослабление ограничений в Англии стало возможным благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации. За последнюю неделю число выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране снизилось на 38% по сравнению с предыдущими семью днями.

В среднем за минувшую неделю в королевстве регистрировали 96,2 тыс. случаев заражения и 272 летальных исхода в сутки.

По состоянию на 19 января в больницах по всей стране находятся около 19 тыс. инфицированных, что меньше пиковых показателей зимы 2021 года, когда число госпитализированных достигало 34 тыс.

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