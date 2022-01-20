Глава Александрийского Патриархата разослал письма в Поместные Церкви о том, что он называет «вторжением» Московского Патриархата в свою церковную юрисдикцию в Африке…

Александрийский и всея Африки Патриархат готовится уведомить и проинформировать Константинопольский Патриархат посредством Патриаршего письма, о том, что считает «вторжением» Московского Патриархата в церковную юрисдикцию Александрийского Патриархата, сообщает Orthodoxianewsagency.gr.

Русская Православная Церковь недавно объявила, что она создала Экзархат в Африке. Этот шаг Патриархат Александрии и всей Африки, не так давно признавший украинских раскольников, считает абсолютно противоречащим каноническому порядку.

Согласно сообщениям, Патриарх Федор намерен обратиться к Константинопольскому Патриарху, Варфоломею с просьбой о созыве собрания всех Предстоятелей древних Православных Церквей вместе с Архиепископом Кипра, чтобы можно было обсудить этот спорный вопрос и, очевидно, осудить Москву.

Характерно, что глава Александрийского Патриархата настаивает на созыве синаксиса исключительно греческих Церквей, поскольку понимает, что сам он ранее признал украинских раскольников, а потому именно Александрийский Патриархат фактически начал этот конфликт. На это ему укажут Предстоятели других негреческих Церквей, если их пригласят на собрание. А потому Патриарх Феодор хочет собраться тесным греческим кружком.

Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что и среди греческих Церквей нет единства по вопросу Украины. Так Иерусалимский и Антиохийский Патриархаты, несмотря на серьёзное давление на них со стороны США, до сих пор не признали «ПЦУ», а обсуждать «вторжение» Москвы в Африку без обсуждения «вторжения» Фанара на Украину бесперспективно.

Если Патриарх Варфоломей пойдёт навстречу просьбам Патриарха Феодор и созовёт такой усечённый синаксис, то он лишь продемонстрирует свою слабость и дальнейший раскол мирового Православия, где греки пытаются решать все вопросы без участия большинства Предстоятелей Поместных Церквей.

Русская линия