Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «уместным и своевременным» обращение к партнёрам по Организации договора о коллективной безопасности в связи с начавшимися в Казахстане массовыми беспорядками, сообщает РБК.

На фоне повышения цен на газовое топливо для автомобилей 2 января на западе Казахстана начались беспорядки, которые охватили значительную часть страны. В крупнейшем городе страны — Алма-Ате — протестующие захватили в том числе областную администрацию, резиденцию президента и аэропорт.

По итогам совещания в столице страны Токаев направил обращение к лидерам стран ОДКБ с просьбой о поддержке Казахстана в сложившемся кризисе. По его словам, задача — преодолеть «террористическую угрозу».

Токаев заявил, что захват крупных объектов инфраструктуры осуществляют «террористические банды». По его словам, речь идёт о «внешней агрессии», поскольку речь идёт о группах, подготовленных за рубежом.

«Это подрыв целостности государства и, самое главное, — это нападение на наших граждан», — сказал Токаев.

Вечером 5 января пресс-служба белорусского президента сообщила о том, что Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили кризисную ситуацию в Казахстане. Подробности разговора не сообщались.

Тем временем, глава Армении Никола Пашинян сообщил, что ОДКБ приняло решение ввести в Казахстан контингент миротворцев, которые должны помочь казахским властям навести порядок в стране в ограниченный по времени период времени, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ОДКБ помимо Казахстана входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. В соответствии со ст. 4 договора об ОДКБ участники соглашения незамедлительно предоставляют помощь государству, которое подверглось нападению извне, включая военную. В соответствии со ст. 2 участники соглашения в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи. Решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности в соответствии принимается главами государств — участников, указано в документе.

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