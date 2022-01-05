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Сводка новостей от 5 января 2022

Греция вымирает
По данным официальной статистики, в 2021 году число греков уменьшилось на 40 тысяч человек…

Греция вымираетСогласно оценкам статистического управления Греции, опубликованным на этой неделе, коренное население Греции уменьшилось почти на 40 тысяч человек за год. Рождаемость в стране сейчас ниже, чем годовая смертность, сообщает портал Orthodoxianewsagency.gr.

При этом естественная убыль населения в Греции наблюдается ежегодно, начиная с 2011 года, когда число греков уменьшилось на 4 тысячи 671 человек.

В 2012 году убыль составила 16 тысяч 297 человек, в 2012 — 17 тысяч 660, в 2014 — 21 тысяча 591 человек, в 2015 — 29 тысяч 336 человек, в 2016 — 25 тысяч 890 человек, 2017 — 35 тысяч 942 человека, в 2018 — 33 тысячи 856 человек, в 2019 — 41 тысяча 202 человека, в 2020 — 46 тысяч 234 человека.

На начало 2021 года в Греции проживало 10 млн 686 тысяч 925 человек. К концу года это число уменьшилось ещё на 40 тысяч человек.

Любопытно, что 12 января 2020 года в Греции впервые отмечался День нерождённого ребёнка. Решение о ежегодном проведение такого дня было принято на заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви 9 июля 2019 года. Ежегодная акция направлена на предотвращение абортов и призвана информировать население о серьёзной демографической проблеме в стране. А ситуация в этой сфере в православной Греции критическая и даже хуже положению дел в России.

Аборты в Греции, где Православие является государственной религией, были легализованы в 1986 году. Греческие врачи могут без всяких последствий для себя убивать детей до двенадцатой недели беременности; в случае изнасилования или инцеста срок может быть продлён до 19 недель. Кроме того, согласно действующему законодательству, если физическому и психическому здоровью матери угрожает опасность, аборт возможен до окончания беременности.

В среднем по официальной статистике количество абортов в Греции составляет 150 тысяч в год, что при расчёте на душу населения более чем в два раза больше, чем в России.

В настоящее время Греция переживает серьёзный демографический кризис. По прогнозам Элладской Православной Церкви, в ближайшие двадцать лет население 11-миллионной Греции может сократиться на один миллион человек.

Русская линия

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Греция вымирает
По данным официальной статистики, в 2021 году число греков уменьшилось на 40 тысяч человек...

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