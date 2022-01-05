По данным официальной статистики, в 2021 году число греков уменьшилось на 40 тысяч человек…

Согласно оценкам статистического управления Греции, опубликованным на этой неделе, коренное население Греции уменьшилось почти на 40 тысяч человек за год. Рождаемость в стране сейчас ниже, чем годовая смертность, сообщает портал Orthodoxianewsagency.gr.

При этом естественная убыль населения в Греции наблюдается ежегодно, начиная с 2011 года, когда число греков уменьшилось на 4 тысячи 671 человек.

В 2012 году убыль составила 16 тысяч 297 человек, в 2012 — 17 тысяч 660, в 2014 — 21 тысяча 591 человек, в 2015 — 29 тысяч 336 человек, в 2016 — 25 тысяч 890 человек, 2017 — 35 тысяч 942 человека, в 2018 — 33 тысячи 856 человек, в 2019 — 41 тысяча 202 человека, в 2020 — 46 тысяч 234 человека.

На начало 2021 года в Греции проживало 10 млн 686 тысяч 925 человек. К концу года это число уменьшилось ещё на 40 тысяч человек.

Любопытно, что 12 января 2020 года в Греции впервые отмечался День нерождённого ребёнка. Решение о ежегодном проведение такого дня было принято на заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви 9 июля 2019 года. Ежегодная акция направлена на предотвращение абортов и призвана информировать население о серьёзной демографической проблеме в стране. А ситуация в этой сфере в православной Греции критическая и даже хуже положению дел в России.

Аборты в Греции, где Православие является государственной религией, были легализованы в 1986 году. Греческие врачи могут без всяких последствий для себя убивать детей до двенадцатой недели беременности; в случае изнасилования или инцеста срок может быть продлён до 19 недель. Кроме того, согласно действующему законодательству, если физическому и психическому здоровью матери угрожает опасность, аборт возможен до окончания беременности.

В среднем по официальной статистике количество абортов в Греции составляет 150 тысяч в год, что при расчёте на душу населения более чем в два раза больше, чем в России.

В настоящее время Греция переживает серьёзный демографический кризис. По прогнозам Элладской Православной Церкви, в ближайшие двадцать лет население 11-миллионной Греции может сократиться на один миллион человек.

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