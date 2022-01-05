Глава Казахстанского митрополичьего округа выступил с экстренным обращением, в котором призвал власти и митингующих в Казахстане прекратить противостояние и начать переговоры…

5 января 2022 года глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр выступил с экстренным видеообращением в связи со сложившейся ситуацией в стране. Обращение было опубликовано сегодня утром на сайте Митрополичьего округа. В настоящее время сайт не работает.

«Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем немедленное прекращение разжигания междоусобного конфликта внутри нашего родного дома — благословенного Казахстана», — заявил глава Митрополичьего округа.

По словам митрополита Александра, уроки истории и недавние события, произошедшие в ряде стран, «показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу разрушения политического устройства и полного развала экономики; в таких случаях возникает реальная опасность потери подлинного суверенитета народа, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе традиционных нравственных, духовных и культурных ценностей».

«Вслед за Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым обращаюсь ко всем вам — проявите мудрость и благоразумие, не поддавайтесь ни на какие провокации изнутри и извне. Всякий, кто разжигает конфликты и сеет междоусобную рознь, кто подталкивает людей к попранию Закона и кровопролитию, принимает на душу тягчайший грех. Лишь дьявол может праздновать победу, когда враждуют братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа», — сказал глава Митрополичьего округа.

В своем обращении митрополит Александр отметил, что Президент Казахстана «обратился к митингующим с благородным предложением вернуться на путь доверия и диалога».

«Во имя будущего независимого Казахстана необходимо последовать этому призыву и прекратить разжигание всяких конфликтов», — добавил иерарх.

«Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: остановите враждебное противостояние, вступите в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей», — подчеркнул митрополит Александр.

В заключение глава Казахстанского митрополичьего округа призвал всех верующих Православной Церкви к усиленной молитве о мире.

Тем временем, председатель Отдела по взаимодействию церкви и общества Казахстанского митрополичьего округа, ключарь Вознесенского кафедрального собора г. Алма-Аты протоиерей Александр Суворов заявил, что из-за комендантского часа в Алма-Ате отменены ночные Рождественские богослужения, службы назначены предварительно на 10.00, сообщает РИА Новости.

Русская линия