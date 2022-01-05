31 декабря 2021 года сербское издание «Печат» опубликовало интервью епископа Бачского Иринея, в котором иерарх, в частности, поделился своими мыслями о сходстве исторических путей Русской и Сербской Православных Церквей и важности сохранения братских отношений между двумя крупнейшими Поместными Православными Церквами славянского мира, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Большое место в интервью епископ Бачский Ириней уделил сходству проблем в положении канонической Церкви на Украине и в Черногории. «Положение церковных дел в Черногории — не что иное, как миниатюрная картина ситуации на Украине, — подчеркнул иерарх. — В обоих случаях задействована этническая „инженерия“. В Черногории предпринимаются отчаянные попытки навсегда утвердить сформированную сравнительно недавно черногорскую идентичность, основанную на отрицании сербских корней и многовекового сербского самосознания черногорцев».

«Русь — древнейшее историческое название великой восточнославянской страны, которое Петр Великий „европеизировал“, переделав в литературное слово Россия, — до сих пор присутствует как в титуле Патриарха Московского, так и в титуле раскольнического „патриарха Киевского“, а также в самонаименовании русинов, или руснаков, — и прикарпатских, и наших, бачко-сремских, — напомнил епископ Бачский Ириней, сопоставляя ситуацию в Черногории с процессами, происходящими на Украине. — Что же касается термина „Украина“, то он лишь с конца XIX века понемногу начал вытеснять исконное название допетровской Руси и русских, пока большевики — интернационалисты в теории, а на практике создатели новых, чаще всего искусственных наций, укорененных в антирусской матрице, — не придали ему в ХХ веке официальный статус, сделав единственно допустимым названием».

Иерарх подчеркнул, что инструментом борьбы против канонической Церкви на Украине и в Черногории стало создание раскольнических «церквей» на почве националистической идеологии. «Проектировщики и конструкторы новых наций в XX и XXI веках, хотя чаще всего были атеистами или равнодушными к религии людьми, пришли к идее, что им следует либо поработить существующую Церковь и впрячь ее в свою упряжку, либо, если это окажется невозможным, — самим основать свою новую „Церковь“. Они делали это по принципу „что под руку попадется“, не заботясь о соблюдении каких-либо правил, а менее всего — церковно-правовых норм. При этом они на всякий случай грубо фальсифицировали исторические факты с целью приписать несуществующую историческую преемственность созданным ими псевдоцерковным или церковоподобным структурам. Это происходит как на Украине, так и в Черногории, — сказал епископ Ириней. — Каков же это черный юмор, когда Петр Порошенко (крещеный, но имеющий более чем сомнительную конфессиональную принадлежность) и Мило Джуканович (некрещеный и атеист) решают, какая и чья Церковь была „старше“, была „автокефальной“ и тому подобное!» Иерарх Сербской Православной Церкви отметил, что «в обоих случаях — и в украинском, и в черногорском — народ самым убедительным образом поставил на место антицерковных „богомольцев“».

Напомнив о проводившихся в 2019—2020 годы в Черногории массовых крестных ходах в защиту святынь, иерарх Сербской Православной Церкви обратил внимание читателей на тот факт, что и «на Украине каноническая Церковь организует на праздники массовые крестные ходы, в которых участвуют до двухсот пятидесяти тысяч верующих, в то время как раскольники не могут „дотянуть“ и до пятидесяти тысяч». Епископ Бачский Ириней подчеркнул, что «несмотря на давление, притеснения и оскорбления, законная каноническая Церковь на Украине по-прежнему является крупнейшей и доминантной», а «раскольники пребывают практически в том же самом положении, в котором находились до неканонического вмешательства Константинополя и их „признания“, непризнанного на уровне мирового Православия».

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