Русская Духовная Миссия в Иерусалиме достигла договоренности с еврейскими властями о возврате ранее реквизированного ими земельного участка…

Русская Духовная Миссия на Святой Земле и муниципалитет Кфар-Каны (Каны Галилейской) достигли принципиальной договоренности о возвращении Русской Православной Церкви и дальнейшем совместном развитии русского участка, расположенного в центре города, сообщает Интерфакс.

«Данное решение впоследствии должно быть оформлено резолюцией местного городского совета и получить утверждение министра внутренних дел Израиля», — сообщил во вторник секретарь миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко).

«Русский сад» в Кане Галилейской был приобретён в 1913 году. К 1946 году участок был зарегистрирован на Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме. В 2016 году земля была реквизирована в пользу города, а теперь достигнута «принципиальная договоренность о её возврате миссии».

Участок в Кане Галилейской «Русский сад» у южного въезда в город был приобретен архимандритом Леонидом (Сенцовым) и имеет площадь 4990 кв. метров.

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