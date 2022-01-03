Председатель Синодального отдела заявил, что в Интернете появился очередной сайт, создатели которого используют имя Патриарха для своих корыстных целей…

Владимир Легойда: Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на этих мошенников

В Московском Патриархате обратили внимание на портал, использующий имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «для очевидного мошенничества», и призвали правоохранительные органы разобраться с этой ситуацией, сообщает ТАСС.

«Недавно в сети появился очередной сайт, который использует имя Святейшего Патриарха для очевидного мошенничества. Надеюсь, что правоохранительные органы предпримут необходимые меры, чтобы защитить граждан от обманщиков», — написал в пятницу в своём Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он добавил, что Синодальный отдел давно ведёт работу по выявлению мошеннических сайтов, которые, выдавая себя за церковные, пытаются обманывать верующих и выманивать деньги.

По ссылке, которую разместил Владимир Легойда, открывается портал с названием «Фонд Святейшего Патриарха Кирилла». Кто организовал этот «фонд» и открыл его сайт остаётся неизвестным.

Русская линия