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Сводка новостей от 3 января 2022

Христианская Европа продолжает сдавать позиции
Власти Австрии легализировали эвтаназию — яд для самоубийства будут продавать в аптеках «по рецепту»…

СамоубийствоВ Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию для людей с тяжёлыми и смертельными заболеваниями, сообщает СПЖ со ссылкой на издание NV.ua.

Эвтаназия легализирована только для совершеннолетних. При этом двое врачей должны подтвердить, что лицо, которое запросило разрешение на самоубийство, способно самостоятельно принимать решения.

Заболевание должно быть чётко диагностировано. После принятия пациентом решения об эвтаназии нужно будет подождать 12 недель, чтобы ещё раз всё взвесить. В том случае, если заболевание смертельно, отсрочка эвтаназии составит две недели. После этого человеку разрешат купить смертельный препарат в аптеке.

Для покупки препарата надо будет получить подтверждение юриста или нотариуса, которые подскажут, в какой именно аптеке можно будет купить яд.

Русская линия

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